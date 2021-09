Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taser-Einsatz nach Angriff auf Polizeibeamte

Traben-Trarbach (ots)

Am Sonntag, den 26.09.2021 wurde der Polizeiinspektion Zell ein Mann gemeldet, der eine Person in Traben-Trarbach angegriffen haben soll. Als die eingesetzten Beamten am Tatort eintrafen, zeigte der Mann sich äußerst aggressiv und unkooperativ. Da er den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete und zusätzlich einen Gegenstand nach diesen warf, erfolgte der Einsatz des Tasers zur Festnahme des Beschuldigten. Im Anschluss an den Taser-Einsatz konnte der Beschuldigte festgenommen werden. Es erwarten den 27-jährigen nun mehrere Strafverfahren u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell