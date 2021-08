Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mahnmal zum wiederholten Mal mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte haben das Mahnmal, das sich im Durchgang zwischen der Anna-Maria-Tintelnot-Twete und der Bruchstraße befindet, zum wiederholten Mal mit Farbe beschmiert. Das Mahnmal erinnert an die Hexenverfolgung. Die Täter schütteten zwischen vergangenem Samstag und Dienstagabend weiße Farbe darüber. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell