Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagmorgen stellte die Bundespolizei bei einer stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges nach Mallorca eine 54-Jährige fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Das Amtsgericht München hatte im Februar 2018 gegen die Deutsche Untersuchungshaft angeordnet, da die Frau dringend verdächtig ist Steuern hinterzogen zu haben. Der Frau wird vorgeworfen in den Jahren 2010 bis 2012 bei einem Verein in München tätig gewesen zu sein und dort gewerbliche Einkünfte bzw. Umsätze erzielt zu haben, jedoch entgegen der Verpflichtung keine Steuererklärung eingereicht haben soll. In diesen sieben Fällen soll die Gesuchte Steuern in Höhe von knapp 53.400,- Euro verkürzt haben.

Da die 54-Jährige unter ihrer Adresse in Spanien nicht zu erreichen ist, ist davon auszugehen, dass sie sich dem Verfahren entziehen will. Aufgrund dessen wurde gegen die Frau Untersuchungshaft angeordnet. Nach ihrer Festnahme wurde sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Des Weiteren wurde ein 26-Jähriger bei einem Flug nach Barcelona angetroffen, welcher von der Staatsanwaltschaft Köln aufgrund eines Vollstreckungsauftrages ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Köln hatte gegen den Deutschen im Oktober 2019 die Einziehung eines Geldbetrages in Höhe von 440,- Euro angeordnet. Der Mann beglich die Zahlung bei der Bundespolizei und konnte anschließend seine Weiterreise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell