POL-LIP: Detmold. Randalierende Einbrecher - Zeugen gesucht.

Am Samstag den 7. August brachen zwei Täter gegen 18:00 Uhr in ein Haus in der Adolf-Meier-Straße (Wir berichteten bereits). Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Dabei zerstörten sie auch Waschbecken und Spiegel. Ein Zeuge hörte lautes Klirren und vernahm Stimmen aus dem Haus. Anschließend sah er zwei Personen, die aus dem Gebäude in Richtung der Karl-Werhahn-Straße flüchteten. Auf ihrer Flucht warfen die Einbrecher das Diebesgut weg. Der Zeuge verfolgte die beiden jungen Männer noch und schrie laut hinter ihnen her. Dabei konnte er auch einen der beiden Täter kurz festhalten und ihm die Sturmhaube vom Kopf ziehen. Trotzdem gelang beiden Einbrechern die Flucht. Die Täter sind beide zwischen 14 und 18 Jahren alt, haben ein südländisches Aussehen und sind schlank. Einer hat einen dünnen Bart. Die Einbrecher waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine schwarze und der andere eine blaue Jogginghose an. Zu der Zeit, als der Zeuge die Einbrecher verfolgt hatte, saßen mehrere Bewohner der angrenzenden Häuser auf ihren Balkonen. Diese müssten das Geschehen mitbekommen haben. Diese Personen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Lemgo, unter der Telefonnummer 05261/9330, zu melden. Insbesondere geht es unseren Ermittlern darum, den Fluchtweg der Täter nachvollziehen zu können.

