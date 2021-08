Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Betrüger versenden Mahnungen.

Betrüger versuchen immer wieder Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. In den letzten Tagen erhielt die Polizei Lippe vermehrt Hinweise darauf, dass Mahnungen eines vermeintlichen Inkasso-Büros "Fordinal Forderungs AG" per Post in lippische Haushalte gelangen. Die Empfänger dieser Schreiben werden aufgefordert, für einen vermeintlich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag mit "Eurowin24 - Euro Jackpot 6/49" einen dreistelligen Eurobetrag auf ein Konto in der Slowakei zu überweisen. Ein Vertrag wurde jedoch nie geschlossen. Bei genauem Hinsehen fallen diverse Ungereimtheiten an dem Schreiben auf. Unter anderem ist das angegebene Konto für die Zahlungsaufforderung im Ausland, das Schreiben enthält u.a. falsche Email-Adressen und diverse Rechtschreibfehler. Bitte gehen Sie nicht auf die Forderungen der "Fordinal Forderungs AG" ein und überweisen Sie grundsätzlich kein Geld auf Forderungen, die Sie nicht schlüssig nachvollziehen können. Überprüfen Sie derlei Schreiben auf grobe Fehler und erkundigen Sie sich über den Absender. Sprechen Sie im Zweifel mit Angehörigen über solche Rechnungen oder Mahnungen oder wenden sich an die Polizei. Vorsicht: Die Vorgehensweise der Betrüger variiert und kann von der hier dargestellten Form abweichen.

In der Mahnung der "Fordinal Forderungs AG" geben die Betrüger auch die "Möglichkeit", den Vertrag mittels eines Vordrucks zu kündigen. Füllen sie diesen nicht aus! Die Täter gelangen dadurch an weitere, für sie wertvolle, Informationen/Daten wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. Diese neu erlangten Daten nutzen die Täter oftmals für weitere Betrugsmaschen oder sie verkaufen die personenbezogenen Daten an andere Betrüger.

Die in dem Schreiben angeführten Firmen sind frei erfunden. Werfen Sie das Schreiben am besten direkt in den Abfall! Sollten Sie bereits Geschädigte(r) dieser Masche geworden sein, so erstatten Sie bitte Anzeige bei der Polizei.

