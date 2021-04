Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall

Vier beteiligte Fahrzeuge

Ahaus (ots)

Drei Leichtverletzte und Sachschaden an vier Autos in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls auf dem Vredener Dyk am Donnerstag in Ahaus. Die Autofahrerinnen waren gegen 16.15 Uhr allesamt aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als es kurz vor dem Kreisverkehr Barle krachte. Eine 69-jährige Vredenerin fuhr auf das Auto einer 22-jährigen Ochtruperin auf, die gebremst hatte, da vor ihr wiederum mehrere Autofahrer ihre Wagen verkehrsbedingt verlangsamt hatten. Der Wagen der Ochtruperin wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto einer 52-jährigen Frau aus Ahaus gedrückt. Schlussendlich fuhr eine 30-jährige Ahauserin in die Unfallstelle und kollidierte mit dem Auto der vor ihr verunfallten Vredenerin. Der Rettungsdienst brachte die Vredenerin sowie die beiden Ahauserinnen in Krankenhäuser.

