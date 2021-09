POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Taschendiebstahl

Ort: Hillesheim/Eifel, Kölner Straße Zeit: 25.09.2021, 12:50 Uhr. Einer 69-jährigen Kundin wurde während ihres Einkaufs im LIDL Hillesheim aus ihrer mitgeführte Handtasche das Portemonnaie gestohlen. Mögliche Zeugen möchten sich bitte mit der Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, in Verbindung setzen.

Ereignis: Betrügerisches Erbetteln von Spenden Ort: Hillesheim/Eifel, Kölner Straße Zeit: 25.09.2021, 15:20 Uhr. Am Samstagnachmittag versuchte eine Gruppe bestehend aus drei jungen Männern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hillesheim auf betrügerischer Art Spenden zu erlangen, was teilweise mit geringen Geldbeträgen sogar gelang. Auf einem selbst erstellten Schreiben gaben die jungen Männer körperliche Behinderungen und andere Notsituationen vor, die nachweislich nicht vorlagen. Durch Beamte der PI Daun konnte ein 20-jähriger Beschuldigter aus Gelsenkirchen vor Ort festgestellt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die anderen beiden Männer der Gruppe wurden nicht angetroffen. An dieser Stelle warnt die Polizei wiederholt vor solchen Spendensammlern.

Ereignis: Diebstahl eines hochwertigen Quads Ort: Dreis-Brück, Hillesheimer Straße Zeit: 26.09.2021, 0:00 - 4:20 Uhr. In der Nacht zum Sonntag zwischen 0:00 und 4:20 Uhr wurde ein Quad der Marke Can-Am, welches hinter einem Haus in der Hillesheimer Straße in Dreis-Brück abgestellt war, von unbekannten Tätern entwendet. Vermutlich wurde das Fahrzeug vom Grundstück geschoben und anschließen verladen. Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise werden an die PI Daun, Tel. 06592 9626-0, erbeten

