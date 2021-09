Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei in Bitburg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Morgen des 26.09.2021 gegen 05:00h ereilten die Polizeiinspektion Bitburg mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe im Bereich Mötscher Straße/ Saarstraße in Bitburg. Durch starke eigene, sowie Polizeikräfte anderer Dienststellen, wurde der Bereich aufgesucht. Die körperliche Auseinandersetzung war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige ermittelt und der Sachverhalt polizeilich aufgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass durch die körperliche Auseinandersetzung mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine Person musste aufgrund ihrer Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein umliegenden Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten durch einen Tatverdächtigen beleidigt. Ein weiterer Tatverdächtiger leistete während der polizeilichen Aufnahme Widerstand gegen die eingesetzten Kräfte.

Die Polizei Bitburg bittet Personen, welche die körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Kreisverkehrs Mötscher Straße/ Saarstraße beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 06561-96850 bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell