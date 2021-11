Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - So nicht gewollt

Hornberg (ots)

Ein Tankvorgang hat am Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Hauptstraße ein unbeabsichtigtes Ende genommen. Ein BMW-Lenker ließ hierbei kurz nach 9:30 Uhr von einem Bekannten seinen Wagen betanken. Nachdem das Auto wieder ausreichend mit Kraftstoff befüllt war, wollte der 51-Jährigen seinen BMW zur Seite stellen. Ungünstig allerdings, dass zu diesem Zeitpunkt noch die Zapfpistole im Einfüllstutzen steckte. Der Tankschlauch wurde in der Folge an der Zapfsäule abgerissen, wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden ist. Durch das integrierte Sicherungssystem trat allerdings nur der im Tankschlauch befindliche Kraftstoff aus. Eine Gefahr für Dritte oder die Umwelt bestand nicht.

