Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet - auch vor der Polizei

Gescher (ots)

Am Sonntag fuhr ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Gescher gegen 10.45 Uhr mit einem silberfarbenen Opel Corsa auf der Straße Harwick rückwärts gegen einen geparkten Pkw. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Kurz darauf beobachte eine Zeugin einen silberfarbenen Opel Corsa, dessen Fahrer beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Bahnhofstraße/Schlesierring nach links vor der Fahrspur abkam, die Bodenbepflanzung überfuhr und gegen zwei Verkehrszeichen stieß. Auch hier setzte er seine Fahrt fort. Polizeibeamte entdeckten den Pkw wenig später an der Einmündung B 525/L 608, wo der Corsafahrer auf die B 525 abbog, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Glücklicherweise kam es an dieser Stelle zu keinem Unfall. Die Haltezeichen der Polizei missachte der Autofahrer und versuchte zu flüchten. In Höhe "Alte Feldmark" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Der erheblich alkoholisierte Mann hatte den Unfall ohne Verletzungen überstanden. Ein Alkoholtest deutet auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 2,3 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell