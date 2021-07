Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw-Spiegel abgetreten

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein auf der Straße Lange Stiege (zwischen Novalisstraße und Zwei-Linden-Weg) abgestellter Pkw durch einen Tritt gegen den linken Außenspiegel beschädigt. Zeugen hatte zwischen 01.30 und 02.00 Uhr in dem Bereich einen Knall gehört und zwei junge Fahrradfahrer beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Leider kommt es immer wieder zu solchen und ähnlichen sinnlosen Zerstörungsdelikten. Wenn Täter ermittelt oder beobachtet werden, sind diese oft jung, männlich, alkoholisiert und in (Klein-) Gruppen unterwegs. Dass die Geschädigten in vielen Fällen auf dem Schaden sitzen bleiben, ist den Tätern vermutlich nicht bewusst oder schlimmstenfalls egal.

