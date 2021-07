Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Am Sonntag drangen Einbrecher zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Jägerstraße ein. Der oder die Täter kletterten dazu über einen hohen Zaun, schoben dann einen Rollladen hoch und schlugen die Fensterscheibe ein. Entwendet wurden Schmuck und Armbanduhren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell