POL-BOR: Borken-Burlo - Erneut junge männliche Randalierer unterwegs

Borken-Burlo (ots)

Am Sonntagabend beobachtete ein Zeuge zwei junge Männer (17 und 18 Jahre alt), die auf der Borkener Straße randalierten. Nach Angaben des Zeugen traten die beiden Verdächtigen gegen Gartenzäune und versuchten, an einigen Verkehrsschildern hochzuklettern. Polizeibeamte trafen die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen kurz darauf an. Zudem stellten die Beamten zwei ausgehobene Gullydeckel und einen umgeknickten Leitpfosten im fraglichen Bereich fest. Geständig sind die beiden jungen Männer bislang nicht.

Bereits am Sonntag veröffentlichten wir den Fall einer Sachbeschädigung in Burlo. Täter - ein weiterer 16 Jahre alter Jugendlicher

