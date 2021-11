Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Mit einem Trennschleifer machten sich Unbekannte am frühen Samstagmorgen an einem Zigarettenautomaten in der Baccarat-Straße zu schaffen. In der Zeit zwischen 5 Uhr und 8 Uhr flexten die unbekannten Täter den Automaten auf und entwendeten Zigaretten im Wert eines dreistelligen Betrages. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte das vollständige Öffnen des Automaten unterbunden werden. Beamte des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten den genannten Zeugen, wie auch weitere Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell