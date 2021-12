Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer ist gefahren? Was wurde angefahren? Wo ist die Unfallstelle?; Tatort und Zeugen gesucht und mehr

Bereich Offenbach

1. Vermisste ist wieder da - Offenbach/Frankfurt

(aa) Die seit dem 30.11.2021 vermisste 18-Jährige aus Offenbach (wir berichteten) ist wieder da. Polizeibeamte trafen die junge Frau am Mittwochmorgen in Frankfurt im Bereich des Hauptbahnhofes an.

2. Wer ist gefahren? Was wurde angefahren? Wo ist die Unfallstelle? - Offenbach und Frankfurt

(aa) Die Sachbearbeiterin hiesiger Unfallfluchtgruppe hat derzeit einen brisanten Fall in Bearbeitung, zu dem noch folgende Fragen offen sind: Wer ist gefahren? Was wurde angefahren? Wo ist die Unfallstelle? Der Frankfurter Polizeiautobahnstation wurde bereits am Samstag, den 27.11.2021, gegen 5.20 Uhr, ein auf der Autobahn 5 in Richtung Kassel in Schlangenlinien fahrendes und demoliertes Fahrzeug gemeldet. Eine Streife konnte kurz nach dem Homburger Kreuz einen unsicher fahrenden VW UP! feststellen und gab entsprechende Folgezeichen, um das Auto sicher von der Autobahn zu leiten. Der VW stoppte allerdings abrupt auf dem Seitenstreifen. Als die Streifenbeamten schließlich am Fahrzeug waren, trafen sie zwei Insassen, eine 26-Jährige und einen 31-Jährigen an. Beide standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein jeweils durchgeführter Alco-Test zeigte 1,27 und 1,36 Promille an. Zudem war der weiße VW UP! an der linken Vorderseite erheblich beschädigt. Bezüglich dieses Unfallschadens ließ sich die Frau aus Schotten dahingehend ein, dass sie mit ihrem Begleiter zuvor einen Club in der Bahnhofstraße in Offenbach besucht hätte. Der VW wäre in der Nähe in einem Parkhaus abgestellt gewesen und dort von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Die Unfallfluchtermittlerin schließt allerdings nicht aus, dass der VW UP! auf der Fahrt selbst einen Unfall verursacht hat. Hierbei könnte der Wagen ein geparktes Auto oder auch eine Art Poller touchiert haben. Mögliche Geschädigte und Unfallzeugen werden daher gebeten sich zu melden. Die Beamtin schließt zudem einen schnellen Fahrertausch nach dem Stopp auf der Autobahn nicht aus. Auch hier werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Fahrerin oder Fahrer des weißen VW machen können. Die Unfallfluchtermittlerin bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Tatort und Zeugen gesucht - Offenbach

(jm) Beamte des Polizeireviers Offenbach haben am Dienstagabend in der Rhönstraße einen schwarzen VW Golf gestoppt und 50 Liter Kraftstoff sichergestellt. Gegen 23.20 Uhr fiel den Ordnungshütern der Golf mit EM-Kennzeichen auf, da beide Rücklichter offensichtlich defekt waren. In dem Auto saßen drei Männer im Alter von 23 bis 29 Jahren. Die Beamten fanden zudem in dem VW zwei Kanister mit Kraftstoff und entsprechende Abpumputensilien. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Kraftstoff aus geparkten Lastwagen oder auch aus einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine auf einer Baustelle abgepumpt und gestohlen wurde. Für die Baustelle könnten die auffällig verdreckten Schuhe der Insassen ein Indiz sein. Für die polizeilichen Maßnahmen nahmen die Beamten die Männer mit zur Dienststelle. Vor ihrer Entlassung musste der 23-jährige Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro hinterlegen. Die Ermittler fragen: Wo ist eine entsprechende Tat begangen und bisher nicht angezeigt worden? Weiterhin werden Zeugen gesucht, die den Golf zuvor beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Apotheke in einer Einkaufspassage - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Nach einer Sachbeschädigung an einer Apotheke am Nikolaustag (Montag) im Breidertring (im Bereich der einstelligen Hausnummern) sucht die Polizei noch Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Apotheke hörte gegen 17.15 Uhr Klirren von Glasscherben. Gegen 18 Uhr wurde der Schaden an der Schaufensterscheibe der Apotheke, die sich in einer Einkaufspassage befindet, festgestellt. In der Scheibe ist ein Loch in der Größe von etwa 40 mal 40 Zentimeter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach.

Main-Kinzig-Kreis

Offenbach, 08.12.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

