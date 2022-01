Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

VW Passat beschädigt

Kleve (ots)

Am Dienstag (11. Januar 2022) zwischen 15:00 und 18:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Passat beschädigt, der auf dem Marktplatz Linde an der Borselstege abgestellt war. Bei dem Unfall entstand eine Delle am vorderen rechten Radkasten. Vermutlich hat der Verursacher den VW beim Ein- oder Ausparkten touchiert. Anschließend flüchtete er jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei Kleve sucht daher Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (cs)

