Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer übersehen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 15 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Gronau. Der Gronauer fuhr gegen 16.40 Uhr durch den Kreisverkehr Vereinsstraße/Alter Postweg, als eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau vom Alten Postweg aus in das Rondell einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Gronauer stürzte. Er werde selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab er in Gegenwart einer Erziehungsberechtigten an. Der Sachschaden wird mit rund 1.100 Euro beziffert.

