Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Frauen stürzen mit E-Roller

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (21.07.2021) gegen 1 Uhr befuhren zwei Frauen (19 und 20 Jahre) mit einem E-Roller den Hirschgraben in Richtung Pontdriesch. Nach eigenen Angaben hatten beide die Hände am Lenker und steuerten in unterschiedliche Richtungen. Dabei stürzten sie kurz vor der Kurve zum Driescher Gässchen. Die 19- Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da beide offensichtlich Alkohol getrunken hatten, entnahm ihnen ein Arzt eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Erneuter Hinweis der Polizei: Ein E-Roller ist kein Kinderspielzeug, sondern ein Kraftfahrzeug, für welches die gleichen Promillegrenzen bzw. Verbote in Bezug auf Alkohol- und Drogengenuss wie für Pkw- oder Motorradfahrer gelten. Zudem sind diese Elektrokleinstfahrzeuge lediglich für eine Person zugelassen. (fp)

