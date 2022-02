Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Jugendlicher zusammengeschlagen

Ahaus (ots)

Auf einen 15 Jahre alten Schüler eingeschlagen und eingetreten hat ein unbekannter Täter am Mittwochmittag in Ahaus. Der Jugendliche lief gegen 13.30 Uhr auf dem Gehweg der Straße Hovesaat in Richtung Bahnhofstraße, um an einer Querungshilfe die Straßenseite in Richtung Forckenbeckstraße zu wechseln. Da Fahrzeugverkehr herrschte, stand der Ahauser kurzzeitig auf dem Radweg. Dieses habe seinen Angaben zufolge einem Radfahrer sowie einem E-Rollerfahrer missfallen. Die Unbekannten waren auf dem Radweg aus Richtung Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs. Es sei direkt zu Verbalentgleisungen gekommen. Der Fußgänger überquerte die Bahnhofstraße, wobei die aggressiven Personen ihm hätten folgen wollen. Ein herannahender Autofahrer habe stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Auf der Forckenbeckstraße habe der Radfahrer den Fußgänger zu Boden getreten, sei abgestiegen und habe ihn weiter getreten und geschlagen. Der Begleiter habe ihn schließlich von weiteren Taten abgehalten. Beide seien in Richtung Hessenweg geflüchtet.

Den Schläger beschrieb der Geschädigte wie folgt: circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Figur. Er trug die hellen Haare im Stirnbereich länger und an den Seiten kürzer. Er fuhr ein herkömmliches Herrenrad. Circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur war auch der Begleiter. Der zwischen 17 und 18 Jahre alte Jugendliche mit dunkler Haut hatte einen schwarzen Roller mit Elektroantrieb dabei. Die Verletzungen des 15-Jährigen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Bei der Attacke wurden ein Mobiltelefon sowie die Oberbekleidung des Jugendlichen beschädigt. Die Polizei bitte den Autofahrer, der auf der Bahnhofstraße bremsen musste, sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell