Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen von Auto erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 16-Jähriger am Mittwoch in Borken bei einem Unfall erlitten. Der Jugendliche war gegen 16.45 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radstreifen am Ramsdorfer Postweg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als der Borkener nach links in die Hohe Oststraße abbiegen wollte, stieß er mit dem parallel fahrenden Auto eines 34-jährigen Dorsteners zusammen. Der Jugendliche hatte eine Kapuze getragen und nach eigenen Angaben dadurch das Auto übersehen, als er sich umschaute. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

