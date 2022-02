Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Fußgänger leicht verletzt

Borkem (ots)

Ein Fußgänger hat am Mittwoch in Borken-Marbeck leichte Verletzungen erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 16.35 Uhr auf dem Hungerweg abgespielt, auf dem der 46-Jährige unterwegs gewesen war. Der Gladbecker spazierte dort gemeinsam mit einer 44-Jährigen aus Richtung der Kreuzung mit Sonnenbrink und Hessebree kommend und führte dabei ein Pferd an der Hand. Seinen Angaben zufolge habe sich aus gleicher Richtung ein schnell fahrendes Auto genähert. Der 46-Jährige habe daraufhin dem Fahrer gestikulierend signalisiert, langsamer zu fahren. Der Autofahrer habe indes beschleunigt, eine beleidigende Geste gezeigt und sei auf dem Wirtschaftsweg weiter auf ihn zugekommen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe sich der Fußgänger weggedreht. Dennoch habe ihn der Wagen gestreift und sich entfernt. Der Autofahrer war etwa 40 bis 50 Jahre alt und mit einem weißen Pritschenwagen unterwegs gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

