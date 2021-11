Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mit Baum kollidiert

Ein Verletzter

Velen (ots)

Am Mittwoch kam ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Velen gegen 03.50 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve der K 44 (Eschstraße) nach links von der Straße ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben und kam nach einem Aufprall gegen einen Baum zum Stillstand. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

