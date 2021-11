Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrer fährt gegen Haus

Borken (ots)

Am Dienstagabend bog ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Borken gegen 23.05 Uhr von der Heidener Straße nach links auf den Nordring ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus. Ein Zeuge gab an, dass er kurz vor dem Aufprall laute Beschleunigungsgeräusche gehört habe. Der Pkw beschädigte die Treppe, den Briefkasten und die Hauswand des Gebäudes. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein Drogentest bei dem 18-Jährigen schlug auf Morphin an, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt überprüfen zu können.

