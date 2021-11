Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Holzschuppen

Bocholt (ots)

In der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 15.00 Uhr wurden aus einem unverschlossenen Schuppen an der Bronckhorststraße ein schwarzes Jugendfahrrad, eine elektrische Gartenpumpe und eine Akku-Gartenschere gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

