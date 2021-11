Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Verkehrssicherheitsandacht für die Unfallopfer

Kreis Borken (ots)

Am Freitag, dem 19.11.2021 fand in der St. Marien Kirche in Rhede-Vardingholt die diesjährige ökumenische Verkehrssicherheitsandacht der Kreispolizeibehörde Borken statt. Pfarrerin Alexandra Hippchen, zugleich Koordinatorin der Notfallseelsorge im Kreis Borken, hielt zusammen mit Pastoralreferent Franz-Josef Plesker die Andacht ab. Vertreter der Notfallseelsorge hatten die Andacht mit vorbereitet und unterstützen die Veranstaltung auch aktiv.

Die Namen aller 29 Menschen, die seit der letzten Verkehrssicherheitsandacht im Jahr 2019 auf unseren Straßen ihr Leben verloren, wurden einzeln verlesen und jeweils eine Kerze am Altar entzündet.

Gedacht wurde aber auch der Angehörigen und Freunde der Unfallopfer, für die das Leid und der Verlust oft noch lange ständige Begleiter sind. Worte der Anerkennung, des Dankes und des Zuspruchs richtete Frau Hippchen an die Vertreter der Notfallseelsorge, des Rettungsdienstes und der Polizei - an die Menschen, die unmittelbar mit dem Leid durch schwere und schwerste Verkehrsunfälle konfrontiert werden und dabei auch an ihre Grenzen des Erträglichen stoßen.

Unter den vielen Besuchern der Andacht waren auch Frau Dr. Elisabeth Schwenzow (Vorstand der Borkener Kreisverwaltung) und Herr Leitender Polizeidirektor Bernd Schünke (Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Borken).

Zusatz:

Die Veranstaltung fand unter besonderen Gesundheitsschutzmaßnahmen statt, Abstände, 3G und kein gemeinsamer Gesang. Aus diesem Grund wurde auch kein Gruppenfoto angefertigt und auf ein gemeinsames Kaffeetrinken verzichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell