Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Einbruchsversuch scheitert

Kellertür hält stand

Borken (ots)

Eine Kellertür eines Einfamilienhauses an der Salm-Horstmar-Straße in Weseke hielt der Gewalteinwirkung stand. In das Innere gelangten die Unbekannten nicht. Der Geschädigte entdeckte die "fischen" Hebelspuren am Montagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell