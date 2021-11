Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall gemeldet

Geschädigter gesucht

Vreden (ots)

Als am Montagmorgen ein 48 Jahre alter Autofahrer ausparkte, stieß er mutmaßlich mit einem abgestellten blauen Fahrzeug zusammen. Da er zunächst keine Beschädigungen feststellen konnte, setzte er seine Fahrt fort. Der erste Eindruck täuschte aber: Am Wagen des Vredeners waren Kratzspuren zu sehen. Zu dem Geschehen auf einem Parkplatz an der Ottensteiner Straße in der Nähe der Corona-Teststation kam es zwischen 09.05 und 09.15 Uhr. Nun sucht die Polizei den möglichen Geschädigten. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

