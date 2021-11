Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Scheune

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Dienstag betrat ein noch unbekannter Dieb eine Scheune eines Gehöfts am Döringer Feld und entwendete drei Winkelschleifer sowie eine Kiste mit 380 Bruteiern. Die Tat trug sich zwischen 01.30 und 02.30 Uhr zu und der Dieb wurde aufgezeichnet. Der Täter ist schlank, hat ein hageres Gesicht und war mit einer schwarzen Jacke, einem roten Pullover und einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

