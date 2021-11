Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

B214 bei Groß Schwülper (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der B214, nahe der Kreuzung der L321, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte ein weißer VW Transporter gegen 07:30 Uhr, ein LKW-Gespann zu überholen. Offenbar übersah der Fahrer, dass sich die Fahrbahn an der dortigen Stelle von zwei auf einen Fahrstreifen verengt. Trotzdem führte er seinen Überholvorgang fort und überfuhr in der Folge eine Sperrfläche. Entgegenkommende Autos mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Einordnen nach rechts streifte Transporter das von ihm überholte LKW-Gespann.

Bei dem Zusammenstoß sind an dem VW Transporter nicht unerhebliche Beschädigungen entstanden, der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Meine, unter der Telefonnummer 05304 9123-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell