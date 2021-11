Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Dieseldiebstahl und Einbruch

Steinhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei schadensträchtigen Diebstählen in Steinhorst. Unbekannte begaben sich zunächst auf ein frei zugängliches Firmengelände an der Bahnhofstraße und entwendeten aus einem abgestellten LKW etwa 600 Liter Diesel.

Zudem wurde bei einem benachbarten Betrieb der Grundstückszaun aufgebrochen. So gelangten die Unbekannten auf das Gelände, dort verschafften sie sich anschließend gewaltsam Zugang zu einem Container und einer Lagerhalle. Aus beiden wurden Werkzeuge und Maschinen des Betriebs für mehrere tausend Euro entwendet. Das Diebesgut wurde mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert.

Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen und wird von der Polizei Hankensbüttel ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte unter 05832 979340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell