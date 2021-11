Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erneut Zeugen gesucht

Hillerse (ots)

Ein Jäger meldete der Polizei Gifhorn am frühen Morgen des 17.10.21 einen brennenden Pkw auf dem Didderser Weg, zwischen Hillerse und Volkse. Aus und vom Fahrzeug fehlten mehrere Teile, in dieser Sache startete die Polizei einen Zeugenaufruf.

Nun haben die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Auto um einen BMW 218i Gran Tourer mit einem Kennzeichen aus dem Heidekreis (HK) gehandelt hat. Das Fahrzeug wurde zuvor in Walsrode entwendet. Der PKW hatte eine auffällige, braune Lackierung. Es werden nun Zeugen gesucht, die das Fahrzeug in den Tagen zuvor in Hillerse oder den umliegenden Dörfern gesehen haben. Möglicherweise stand es auf einem Anhänger.

Hinweise nimmt die Polizei Meinersen unter 05372 9785-0 entgegen.

