Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Flucht mit gefährlichen Fahrmanövern endet an einer Hauswand

Wittingen (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei Gifhorn am späten Sonntagabend die unsichere Fahrweise des Autos vor ihr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das verdächtige Fahrzeug auf der B248 bei Jembke und fuhr Richtung Norden. Während mehrere Funkstreifenwagen in Richtung des Autos eilten, hielt die Zeugin weiter telefonisch Kontakt mit der Polizei.

So beobachtete sie auch, wie der Golf an eine Tankstelle in Ehra fuhr. Die Tankfüllung allerdings nicht bezahlte, sondern versuchte einen Träger Bier zu entwenden. Auf der anschließenden Fahrt beschleunigte der Fahrer sowohl inner- als auch außerhalb der Ortschaften weit über das erlaubte hinaus. Zudem kam es zu gefährlichen Überholmanövern.

Als ein Funkstreifenwagen der Polizei Wittingen das Fahrzeug bei Knesebeck aufnehmen konnte, reagierte der Fahrer nicht auf Haltesignale. Zum Schutz vor Unbeteiligten musste der Abstand zum flüchtenden Fahrzeug zeitweise vergrößert werden. Dies setzte die Fahrt in Wittingen mit gefährlicher Geschwindigkeit fort. Das Ende fand die Flucht schließlich in der Langen Straße in Wittingen. In einer Linkskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer.

Der Fahrer stieg daraufhin aus und versuchte die Flucht zu Fuß, konnte jedoch schnell eingeholt werden. Er zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv, es war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Der Beifahrer, und zeitgleich Halter des VW Golf, wartete noch am Fahrzeug. Er hatte sich eine Zigarette angezündet und war mit 3,88 Promille deutlich alkoholisiert.

Auf die beiden 34-jährigen Dortmunder kommen nun mehrere Strafverfahren zu, sie wurden die Nacht über in Gewahrsam genommen. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell