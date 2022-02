Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall beim Abbiegen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 52-jährige Frau befuhr am Montag, 14.02.2022, gegen 16.50 Uhr, mit ihrem Mini Cooper die Brombacher Straße und wollte in Höhe eines Motorradbekleidungsgeschäftes nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen. Sie verlangsamte ihre Geschwindigkeit und beim Abbiegen fuhr ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Citroen auf den Mini Cooper auf. Der Mini Cooper wurde um 180 Grad ausgedreht und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Mini Cooper musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 17.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

