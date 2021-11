Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierten Rollerfahrer überprüft

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.11.2021 hielten Polizisten gegen 3.15 Uhr einen Rollerfahrer auf der Straße Avermannskamp in Ahlen an, da er auffällig oft das Fernlicht betätigt hatte. Bei der Überprüfung des 48-Jährigen stellte sich heraus, dass er deutlich alkoholisiert war, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Die Beamten ließen dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

