Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Passanten unterbanden Angriff

Warendorf (ots)

Am Freitag, 19.11.2021 griff ein Ahlener gegen 12.55 Uhr seine Ex-Frau auf der Weststraße in Ahlen an und verletzte sie. Der 39-Jährige sah die 35-Jährige in der Fußgängerzone und forderte ein Gespräch. Die Saarbrückenerin ließ sich darauf ein, erhielt währenddessen mehrere Schläge und wurde zu Boden gerissen. Passanten trennten die Beteiligten und riefen die Polizei. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein. Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung der verletzten Frau.

