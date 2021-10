Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Freitag,15:15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads die B 8 in der Gemarkung Buchholz (Westerwald). An der Kreuzung zur L 255 missachtete er die Vorfahrt eines bevorrechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Fahrer des Kleinkraftrads wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell