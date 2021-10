Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeuge gesucht

Bad Hönningen (ots)

Am Samstag, 30. Oktober 2021 kam es gg. 00:01 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Fahrzeugführer. Ein Zeuge teilte ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug mit, welches die L 257 aus Fahrtrichtung Hausen in Richtung Bad Hönningen befuhr. Kurz vor Bad Hönningen soll der verantwortliche Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Hierdurch gefährdete er einen Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr. Dieser musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet diesen Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden, damit der Sachverhalt abschließend geklärt werden kann.

