Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unkel (ots)

Am 28.10.2021 kam es gegen 18:45 Uhr in der Ortslage Unkel zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die Straße "Auf dem Sand" und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten der Polizei Linz fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Motorrad nicht zum öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

