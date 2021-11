Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Brand in einem Anbau, eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.11.2021, wurden gegen 04.30 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Anbau eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger gerufen.

Bei dem Versuch das Feuer zu löschen wurde ein 26-jähriger Ennigerloher durch Rauchgase verletzt, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell