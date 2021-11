Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh- Liesborn, vermisste Seniorin aufgefunden

Warendorf (ots)

Am Samstagabend, 20.11.2021, suchte die Polizei mit starken Kräften in Wadersloh- Liesborn nach einer Seniorin. Um 20:00 Uhr war aufgefallen, dass sich die 89-Jährige nicht mehr in ihrem Seniorenheim aufhielt. Als die Frau trotz intensiver Suche auch um 22:30 Uhr noch nicht gefunden war, wurde ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung hinzugezogen. Gegen 23:10 Uhr meldete sich dann ein Anwohner bei der Feuerwehr und teilte mit, dass die Frau in seinem Garten sitze. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie wohlbehalten in das Seniorenheim zurück.

