Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schlägerei unter Jugendlichen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.11.2021 wurde der Polizei gegen 14.00 Uhr eine Ansammlung von Jugendlichen an der Antoniusstraße in Beckum gemeldet, die sich zu einer Schlägerei getroffen haben sollen. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf den Hinweisgeber, der leicht verletzt war. Die Verletzung habe er sich zugezogen, als er weggelaufen sei. Denn einer der Beteiligten soll während der Auseinandersetzung mit einer Schreckschusspistole hantiert haben. Polizisten fahndeten im Stadtgebiet nach möglichen Tatverdächtigen und traf auf mehrere mögliche tatbeteiligte Personen. Darunter war auch ein 18-Jähriger Oelder, der angab geschlagen worden zu sein und eine Gaspistole dabei gehabt zu haben. Diese habe er an der Kirche aus seinem Rucksack geholt, woraufhin alle dort Versammelten geflohen seien. Des Weiteren kontrollierten die Einsatzkräfte weitere Personen, die im Verdacht stehen Wurfmesser in einem Gebüsch abgelegt zu haben. Die Beamten stellten sowohl die Waffe, die der Oelder in ein anderes Gebüsch geworfen hatte, als auch die Messer sicher. Wer beteiligt war, was sich im Einzelnen zugetragen hat und warum, versucht die Polizei durch nachfolgende Vernehmungen zu klären.

