Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Absolut fahruntüchtig Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 19.11.2021, 1.30 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer, der in Warendorf die B 64 in Richtung Münster fuhr und alkoholisiert war. Der Münsteraner führte sowohl einen Drogenvortest als auch einen Atemalkoholtest durch. Letzterer war positiv und lag deutlich über dem Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann zur Entnahme der Blutprobe und zur Personalienfeststellung mit zur Wache. Denn der 29-Jährige konnte sich nicht ausweisen und versuchte mit falschen Personalien zu verschleiern, dass er keinen Führerschein besitzt. Das gelang ihm nicht und die Beamten leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein.

