Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Dank Zeugen Unfallverursacher ermittelt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.11.2021 konnte die Polizei dank eines Zeugen eine Verkehrsunfallflucht klären, die sich gegen 12.30 Uhr auf der Kirchstraße in Warendorf ereignet hat. Der später ermittelte 84-jähriger Warendorfer parkte seinen Pkw rückwärts zwischen zwei Autos ein. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die abgestellten Pkw und beschädigte diese. Der 45-jährige Zeuge machte ein Foto von dem Auto des Warendorfers, so dass die Beamten an der Halteranschrift weitere Ermittlungen durchführen konnten. Der 84-Jährige hatte den Unfall nach eigenen Angaben nicht bemerkt. Aufgrund des Sachschadens von über 4.000 Euro stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Verursachers sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell