Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Polizei setzte Hubschrauber bei Suche nach Vermisstem ein

Warendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.11.2021) suchte die Polizei in Telgte nach einem 57-Jährigen, der aus einem Krankenhaus verschwunden war. Gegen 7.00 Uhr war beobachtet worden, wie der Telgter ein Kanu zu Wasser gelassen hatte. Daraufhin forderte die Polizei für die Suche auf der Ems einen Polizeihubschrauber und Kräfte der Feuerwehr Telgte an. Gegen 8.45 Uhr machten Beamte der Hubschrauberbesatzung auf der Ems ein leeres Kanu und in der Nähe einen Mann, den 57-Jährigen aus. Rettungskräfte übernahmen den unterkühlten Telgter und brachten ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell