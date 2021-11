Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg - LKW-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 17.11.21 kam es gegen 13.51 Uhr in Sassenberg auf der Versmolder Straße (B 476) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger polnischer Fahrer fuhr mit einem LKW auf der Versmolder Straße in Richtung Sassenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchfährt den dortigen Graben und prallt vor einen Baum. Der 51-jährige wird zunächst im LKW eingeschlossen, durch die eingesetzten Rettungskräfte dann aber schwer verletzt geborgen. Der verletzte Fahrer wird mit einem Rettungshubschrauber in ein nahes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zum Zwecke der Bergung des LKW wird die B 476 komplett gesperrt.

