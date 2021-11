Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schüler bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch. 17.11.2021, 12.30 Uhr wurde ein Schüler bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Buschoffskreisel" in Ahlen leicht verletzt. Der 13-Jährige querte mit einem E-Scooter die Walstedder Straße in Richtung Hammer Straße, als eine 27-Jährige mit ihrem Pkw von der Walstedder Straße kommend in den Kreisverkehr fuhr. Der Schüler wurde von dem Auto der Ahlenerin erfasst, woraufhin er stürzte und einige Meter von dem Fahrzeug mitgeschleift wurde. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell