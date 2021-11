Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Viele Schockanrufer und falsche Polizisten am Telefon

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.11.2021 meldeten sich etliche Bürgerinnen und Bürger, die Schockanrufer oder falsche Polizisten am Telefon hatten. In den bekannt gewordenen Fällen reagierten die Angerufenen richtig - sie beendeten das Telefonat und informierten die Polizei.

Immer wieder versuchen Betrüger mit erfundenen Geschichten Geld oder Wertgegenstände vor allem von älteren Menschen zu ergaunern. Sie geben sich als falsche Polizisten oder gar Staatsanwälte aus und versuchen die Angerufenen in Angst und Schrecken zu versetzen. Entweder muss eine Kaution für einen Angehörigen bezahlt werden, da dieser einen tödlichen Unfall verursacht hat. Oder eine Einbrecherbande wurde gefasst und das Haus des Angerufenen steht auf einer Liste der vermeintlich Festgenommenen.

Die Polizei rät:

- Beenden Sie solche Telefonate und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein. - Informieren Sie die Polizei über die Anrufe. - Händigen Sie niemals Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände aus. - Sprechen Sie mit Angehörigen über die Betrugsmasche.

Weitere Informationen gibt es hier: https://polizei.nrw/senioren https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell