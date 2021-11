Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Drei Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.11.2021, 17.20 Uhr kam es auf der L 793 in Everswinkel zu einem Abbiegeunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 45-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die L 793 aus Richtung Münster kommend. In Höhe des Zubringers zur K 19/K 3 bog sie nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 28-jährigen Telgters, in dem eine 26-jährige Münsteranerin mitfuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro. Die L 793 und die Zufahrt waren für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

