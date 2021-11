Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Seitlich an BMW vorbeigefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Zwischen Dienstag, 16.11.2021, 20.00 Uhr und Mittwoch, 17.11.2021, 1.30 Uhr fuhr ein Unbekannter seitlich an einem brauen 5er BMW vorbei, der auf dem Parkplatz der Krumme Straße in Freckenhorst stand und beschädigte diesen erheblich. Möglicherweise stammt der Schaden von einem Anhänger. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

