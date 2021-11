Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Korrektur der Pressemeldung vom 16.11.2021, 9:36 Uhr - Unfall auf der L 851 mit drei Verletzten

Am Montag, 15.11.2021 ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf der L 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Sendenhorst. Als sie links auf die Straße Brock abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 36-Jährigen Sendenhorsterin. Diese befuhr die L 851 in gleicher Richtung, überholte zu diesem Zeitpunkt ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und wollte auch an dem Pkw der Oelderin vorbeifahren.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der 49-Jährigen (Korrektur) auf ein angrenzendes Feld.

Bei dem Unfall wurde die Oelderin leicht und ihre Beifahrerin sowie die Sendenhorsterin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frauen zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Die L 851 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

